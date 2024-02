Histórias de moradores de quilombo de Cachoeiro são abordadas em vídeos

Ao longo de 2023, o Quilombo Monte Alegre, em Cachoeiro, recebeu o projeto Ponto de Memória Quilombola, uma iniciativa com o objetivo de reconstruir o elo perdido do processo de transmissão dos saberes dos mais experientes às novas gerações, por meio de conversas e rodas de caxambu.

Como produto das discussões realizadas nos diversos encontros, os idosos da localidade também compartilham com o público um pouco da sua sabedoria e das suas experiências de vida por meio de uma série de 3 vídeos temáticos.

Esses depoimentos estão sendo publicados no canal da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense no YouTube: www.youtube.com/@patrimonioimaterialci. O primeiro deles – com o título “Remédio de mato” – já está disponível, e os demais entram no ar nos próximos dias.

“A premissa do projeto é levar aos jovens do quilombo as histórias dos mais experientes, mas essa sabedoria também precisa ser conhecida pelo grande público, por aqueles que não vivem em Monte Alegre. Por isso foram produzidos esses vídeos. Assim o conhecimento dessas pessoas, que é tão rico, se amplia e ganha o mundo”, comenta Genildo Coelho Hautequestt Filho, arquiteto e coordenador do projeto.

O projeto Ponto de Memória Quilombola é viabilizado com recursos do Funcultura, da Secretaria da Cultura, por meio do Edital 06/2022 – Patrimônio Cultural, e conta com o apoio da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense e do Studio Inovar Arquitetura.

