Sala de hidratação para dengue começa a funcionar em Anchieta

today18 de março de 2024 remove_red_eye54

Foi reiniciado hoje (18) os serviços da Sala de Hidratação para Dengue, implantada no auditório da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Centro 3, ao lado do Pronto Atendimento Municipal (PA), no bairro Nova Esperança. O serviço, exclusivo para moradores de Anchieta, funcionará das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira e irá disponibilizar avaliação médica e de enfermagem, exames de monitoramento, hidratação venosa, entre outros atendimentos necessários.

Conforme a titular da pasta, Jaudete Frontino De Nadai, o primeiro atendimento para quem estiver com suspeita de dengue deverá acontecer no Pronto Atendimento (PA) e no Pronto Socorro do Hospital Padre Humberto (HPH).

“A sala foi criada para receber somente os pacientes suspeitos ou confirmados da doença que já tiveram o primeiro atendimento no PA ou no Hospital”, explicou.

Sala de Hidratação para Dengue, na ESF 3.

Prevenção diária

A Vigilância Ambiental informa aos moradores que a melhor e mais eficiente maneira de controlar o mosquito é eliminar água parada, evitando a procriação do inseto. Segundos dados da Saúde, cerca de 80% dos focos do inseto são encontrados em residências, em locais onde moram pessoas. O mosquito Aedes aegipty é transmissor da dengue, chikungunya e zika.

Conforme dados da Secretaria de Saúde, em 2024, até o dia 14 de março, Anchieta notificou 255 pessoas suspeitas de dengue, dessas 47 casos foram confirmados, 17 descartados e os demais seguem em investigação. E 01 óbito no município, ocorrido em 21/02, por causa da dengue, foi confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

SERVIÇO: Sala de Hidratação para Dengue

Local: Auditório da ESF Centro 3

Horário: 07h às 19h – de segunda a sexta-feira

Público alvo: moradores de Anchieta suspeitos ou confirmados de dengue

Ponto de Referência: ao lado do PA ,com entrada pelo estacionamento lateral