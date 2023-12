Sala do Empreendedor de Anchieta conquista ouro devido qualidade no atendimento

A prestação de serviço ao Micro e Pequeno Empreendedor Individual (MPE), disponibilizada gratuitamente pela Sala do Empreendedor de Anchieta, tem auxiliado para a melhoria do ambiente de negócios no município. E para isso acontecer é realizado um antedimento de qualidade, ao qual fez a Sala do Empreendedor de Anchieta receber nesta quarta (06), do Sebrae, o certificado Selo Ouro.

A cerimônia de entrega ocorreu hoje (06), na sede do Sebrae, em Vitória, e contou com a participação dos servidores das Salas do Empreendedor, prefeitos, diretoria do Sebrae e secretários dos municípios envolvidos. Anchieta, Marataízes e Nova Venécia concorriam à certificação.

A honraria considera vários critérios, a exemplo de qualidade do atendimento, utilização de redes sociais, divulgação de cursos e consultorias, orientações para empresas participarem das compras públicas e capacitação dos atendentes da Sala do Empreendedor.

O Selo Sebrae de Referência no Atendimento é uma metodologia de avaliação para reconhecer a qualidade dos atendimentos e serviços prestados pelas Salas do Empreendedor dos municípios. Por meio de uma metodologia de avaliação baseada em critérios qualitativos e quantitativos, são geradas pontuações com objetivo de atribuir categorias de qualidade aos participantes.

“Esse reconhecimento vem coroar toda a dedicação e o comprometimento com a implementação de políticas públicas de desenvolvimento voltadas em especial ao MPE”, pontuou a secretária de Integração, Desenvolvimento e Gestão de Recursos, Paula Louzada.

A próxima etapa poderá classificar Anchieta com o selo diamante. A selagem ocorrerá em 2024, em Brasília, e Anchieta concorrerá com outros municípios do país.