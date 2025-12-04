Sala do Empreendedor de Piúma conquista Selo Diamante

A Sala do Empreendedor de Piúma alcançou um feito histórico ao receber o Selo Diamante do Sebrae/ES, o mais alto nível da premiação voltada à excelência no atendimento e na oferta de serviços aos empreendedores. Esta foi a primeira vez que o município participou da certificação, o que torna a conquista ainda mais significativa.

O Selo Diamante confirma o avanço de Piúma na implementação de políticas públicas que fortalecem o ambiente de negócios e valorizam os pequenos empreendedores. A certificação reconhece a qualidade do atendimento oferecido e reforça o compromisso da gestão municipal com um serviço mais ágil, moderno e acessível.

Localizada no segundo andar da Casa do Cidadão, a Sala do Empreendedor funciona de segunda a sexta-feira e oferece uma gama de serviços gratuitos, como formalização e regularização de MEI, acesso facilitado a crédito, consultorias e capacitações. O espaço se consolida como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento econômico de Piúma e para o fortalecimento dos pequenos negócios.

O evento de entrega do Selo Diamante reuniu gestores públicos de todo o Espírito Santo em um dia dedicado à troca de experiências, palestras e valorização das equipes que trabalham diariamente para impulsionar o desenvolvimento econômico dos municípios.

O prefeito Paulo Cola celebrou o reconhecimento e destacou o empenho da equipe. “É um orgulho imenso para Piúma conquistar o Selo Diamante logo na nossa primeira participação. Esse resultado mostra que estamos no caminho certo, oferecendo um serviço sério, qualificado e que realmente transforma a vida dos nossos empreendedores. Parabenizo toda a equipe da Sala do Empreendedor pelo compromisso diário com nossa cidade.”

Com esse marco inédito, Piúma se consolida como referência regional no apoio ao empreendedorismo, reforçando sua missão de estimular o desenvolvimento econômico, gerar oportunidades e promover crescimento sustentável para a população.