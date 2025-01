Sam Sabbá lança novo projeto audiovisual, “Mano Otário”

O clipe conta com a participação especial de Pietra Quintela

Com uma energia contagiante, chega hoje, dia 29, no canal oficial do YouTube de Sam Sabbá o aguardadíssimo clipe de “Mano Otário”. Com muita intensidade e ousadia que marcam a música, o vídeo promete trazer uma experiência visual única.

O single já está disponível nas plataformas de música, pronto para invadir os fones de ouvido e contagiar o coração de todos.

O talentoso artista, mostra toda sua versatilidade, compondo e lançando canções em inglês e agora vem com seu primeiro lançamento em português em seu repertório. A composição é um pop rock carregado de emoção.

Sua nova música autoral mergulha na dor de uma grande desilusão amorosa, contando uma história envolvente que vai tocar diretamente o coração de quem ouve.

“A composição fala sobre escolhas e como, muitas vezes, a gente valoriza o que não merece e ignora o que é verdadeiro. É sobre aquele momento em que você percebe que está se dedicando para alguém que acaba preferindo o caminho errado, mesmo com algo bom bem na sua frente”, explica o cantor.

O vídeo foi gravado em um casarão antigo no bairro do Ipiranga na capital paulista e contou com a participação de Pietra Quintela:

“As cenas ficaram lindas, me senti muito honrada com o convite do Sam para participar desse projeto. Ele é muito talentoso”, comentou a jovem.

A produção ficou a cargo da Arkon Filmes, sob a direção de Kenny Kanashiro, que explicou o conceito do clipe, roteirizado por Luiz Henrique Costa:

“Trouxemos um universo e uma linguagem trabalhadas em reflexos, simbolizando a compreensão dos nossos pensamentos através de quem somos e como nos vemos. Usamos espelhos em acrílicos, que são maleáveis e distorcem o reflexo, conseguindo um efeito bem bacana.”

E não para por aí, Sam está no Rio de Janeiro, onde se dedica a gravação da última temporada da aclamada série “Reis” (Record TV), intitulada “A Esperança”.

foto Toni Ferreira