Samarco abre inscrições para o Programa de Estágio 2025

today24 de outubro de 2024 remove_red_eye83

Nesta edição são ofertadas 40 vagas para os níveis técnico e superior, no Espírito Santo e Minas Gerais

Iniciam nesta quinta-feira, dia 24, as inscrições para o Programa de Estágio 2025 da Samarco. Serão oferecidas 40 vagas distribuídas entre as unidades de Ubu, no Espírito Santo, Germano e Belo Horizonte, em Minas Gerais. As inscrições acontecem de forma online, pelo site www.samarco.com/oportunidades e podem ser realizadas até o dia 24 de novembro.

Para se candidatar, é necessário estar matriculado (a) em um curso de nível superior a partir do 3º período ou em um curso técnico a partir do 1º módulo. Os candidatos (as) também devem ter disponibilidade para estagiar por, no mínimo, um ano e residir em cidades próximas às nossas unidades. A carga horária do estágio é de 30 horas semanais, com seis horas diárias.

O processo seletivo é dividido em sete etapas e será realizado de forma presencial e online. A admissão dos novos estagiários está prevista para março/2025.

A iniciativa busca criar uma troca valiosa entre os estagiários e as equipes da Samarco, promovendo o crescimento mútuo e incentivando a aplicação de novos conhecimentos no dia a dia das operações.

“O Programa de Estágio é uma forma de gerar valor para a sociedade, pois contribui com a formação de futuros profissionais, deixando-os mais preparados para o mercado de trabalho. Além disso, traz novas perspectivas para nossas equipes, de forma muito alinhada ao nosso propósito de fazer uma mineração diferente”, avalia a analista de Recursos Humanos, Drielle Bianchini.