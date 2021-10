Samarco divulga Relatório de Sustentabilidade

A Samarco publicou, nesta quinta-feira (7), o Relatório de Sustentabilidade referente a 2020. O objetivo é apresentar o desempenho econômico, ambiental, social e de governança e evidenciar a estratégia da empresa, alinhada ao propósito de fazer uma mineração diferente, mais segura e sustentável. O documento consolida as ações internas e externas no período, reforçando o compromisso da empresa com o diálogo e a transparência.

A publicação destaca a retomada das operações da Samarco, em dezembro do ano passado, com 26% da capacidade e produção estimada em cerca de 8 milhões de pelotas de minério de ferro por ano. Na retomada gradual, foram incorporadas novas tecnologias para disposição final de rejeitos – cava confinada e sistema de filtragem de rejeitos para empilhamento a seco, o que amplia a segurança.

Em paralelo, o relatório demonstra, entre outros pontos, a atuação da empresa frente aos desafios apresentados pela Covid-19, com o foco na saúde e segurança dos empregados e empregadas e no apoio à sociedade. Entre as ações em resposta à pandemia, estão as medidas preventivas, os protocolos de saúde estabelecidos e as doações de produtos e equipamentos aos territórios que recebem a empresa em Minas Gerais e no Espírito Santo.

“O principal objetivo do relatório é contribuir para promover o diálogo transparente e reconstruir nossas relações com a sociedade, com o propósito de buscar uma mineração diferente. O processo de construção envolveu iniciativas de diversas áreas e será uma maneira de reforçarmos o entendimento e concretizar nossa estratégia de sustentabilidade, além de apresentarmos os nossos avanços, projetos, desafios e indicadores ao longo de 2020”, destaca o gerente-geral de Sustentabilidade, Daniel Medeiros.

O documento destaca também a inovação, presente nos processos da Samarco, em busca de soluções de menor impacto ambiental e novas formas de disposição de rejeitos, e a criação do Programa Força Local, que tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento socioeconômico nos municípios que recebem a Samarco.

O Relatório de Sustentabilidade foi elaborado em conformidade com as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), de Relato Integrado do International Integrated Reporting Council / Value Reporting Foundation (VRF); e os dez Mining Principles do Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM, na sigla em inglês). Incluem também indicadores correlacionados com o Pacto Global e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Propósito ESG

A revisão da estratégia de sustentabilidade, iniciada em 2020, que culminou na Declaração de Compromisso com a Sustentabilidade lançada em julho deste ano, também é apresentada no relatório. A estratégia foi revisitada após um processo colaborativo que envolveu todas as áreas da empresa, pesquisa e entrevistas com lideranças e formadores de opinião, considerando objetivos e metas específicos a serem alcançados em 2021 e 2022.

Disponível no site da Samarco (www.samarco.com/sustentabilidade), a Declaração de Compromisso com a Sustentabilidade está alicerçada na governança e cultura organizacional, estruturada ainda nos pilares: relações sociais, meio ambiente e segurança e inovação. Nela, a Samarco reforça o seu propósito de gerar resultado e construir valor para a sociedade, buscando a gestão de seus impactos, sobretudo, colaborando com o desenvolvimento socioambiental nos territórios e comunidades anfitriãs em Minas Gerais – Mariana, Ouro Preto, Catas Altas e Santa Bárbara, e no Espírito Santo – Anchieta, Guarapari e Piúma.

“A declaração está alinhada aos desafios e tendências atuais de sustentabilidade ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança) que balizam nossas tomadas de decisão e nossos projetos e investimentos, de forma conectada aos temas mais relevantes na perspectiva dos diversos públicos, após um processo de consulta para atualizar a nossa Matriz de Materialidade. Estamos engajados na mitigação e compensação dos impactos, no fomento dos benefícios das nossas atividades e no cuidado com as relações humanas por meio do diálogo contínuo e transparente com os atores da nossa cadeia de valor”, destaca Medeiros.

Além da declaração de compromisso, a Samarco aderiu à “Carta Compromisso do Ibram perante a sociedade”, documento com propósitos voluntários que estabelece diretrizes e metas em 12 áreas que ajudam a avançar e ressignificar o setor em torno de objetivos e compromissos comuns.

Central de Atendimento

Para estreitar o relacionamento e manter a escuta permanente das comunidades, respeitando seus interesses e valores, a Samarco mantém a Central de Relacionamento. Dúvidas, sugestões e reclamações podem ser encaminhadas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 0800 033 8485. A Central funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.