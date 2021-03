SAMARCO | Força Local está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional no ES

today2 de março de 2021 remove_red_eye743

O Programa Força Local, da Samarco, em parceria com o Senai, está com inscrições abertas para cursos de qualificação profissional gratuitos. Ao todo, são 40 oportunidades para moradores de Anchieta, Piúma e Guarapari, municípios próximos ao Complexo de Ubu (ES).

A iniciativa de qualificação de mão de obra está prevista no pilar capacitação do Força Local. São 20 vagas para mecânico de manutenção de máquinas industriais e outras 20 para eletricista industrial. Para se inscrever e participar do processo seletivo, o candidato deve atender aos requisitos como ser maior de 18 anos e ter ensino fundamental completo.

“Buscamos fazer uma mineração diferente e mais do que qualificar mão de obra, queremos contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde atuamos. O objetivo é que o profissional esteja apto para executar tarefas em diversas áreas e setores”, destacou a gerente de Atração e Desenvolvimento da Samarco, Adriana França.

Os interessados devem se inscrever entre hoje (2) e 7 de março. Os cursos começam no dia 1º de abril, e as aulas serão realizadas no Senai de Anchieta.

Acesse e confira o edital para participar do processo seletivo.

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (20 vagas, carga horária 375 horas) – https://www.vagas.com.br/v2169510

Eletricista industrial (20 vagas, carga horária 240 horas) – https://www.vagas.com.br/v2169514

Força Local

Lançado em outubro de 2020, visa fomentar o desenvolvimento socioeconômico nos territórios onde a Samarco atua em Minas Gerais e no Espírito Santo. Uma das principais missões do programa é incentivar fornecedores e comerciantes locais para, além de se tornarem aptos a atender possíveis demandas da Samarco, atender também outras empresas. O Força Local é baseado em cinco pilares: políticas, capacitação, negócios, monitoramento e desenvolvimento e qualificação.

Em fevereiro deste ano, o programa promoveu palestras e seminários sobre gestão estratégica e ferramentas de qualidade e produtividade para representantes das empresas e entidades de classe das cidades de Anchieta, Guarapari e Piúma, no Espírito Santo, e Mariana, Ouro Preto, Catas Altas e Santa Bárbara, em Minas Gerais. Para 2021, estão previstos mais 14 encontros, entre palestras e seminários, e duas rodadas de negócios que possibilitarão conectar compradores e fornecedores, e gerar novas oportunidades comerciais no Espírito Santo e em Minas Gerais. Para saber mais sobre o programa entre em contato pelo e-mail programaforcalocal@samarco.com .