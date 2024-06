Samarco promove Feiras Sustentáveis reunindo empreendedores do ES

today5 de junho de 2024 remove_red_eye29

A Samarco promove, a partir de 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, duas edições da Feira Sustentável no Complexo de Ubu, em Anchieta (ES). Mais de 20 empreendedores locais, parceiros sociais da empresa, participam da iniciativa, que busca fortalecer o relacionamento com as comunidades onde a empresa atua, incentivando os produtores locais e contribuir para a economia sustentável. Os produtores terão a oportunidade de expor e vender artesanato como bolsas, acessórios e produtos da gastronomia.

No Complexo de Ubu também participam instituições da área ambiental parceiras, a exemplo do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPECmar) e Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Guarapari (Asscamarg).

“Iniciativas como a Feira Sustentável estão alinhadas com a política de sustentabilidade da Samarco, que busca promover uma mineração diferente, em que os efeitos positivos das nossas operações sejam ampliados e compartilhados com as comunidades das áreas onde atuamos. É uma oportunidade de promover a economia local e a interação entre os empregados e contratados dos Complexos de Germano e de Ubu com os empreendedores das comunidades”, ressaltou a analista de Meio Ambiente da Samarco, Mariana Barcelos, gestora do Programa de Educação Ambiental (PEA).

Oportunidade de renda

Empreendedora no município de Anchieta (ES), Edenise Ribeiro vai expor produtos da agroindústria familiar como doces, massas e biscoitos durante a Feira no Complexo de Ubu. “É importante para divulgar nossos trabalhos e gerar oportunidade de vendas”, afirmou.

A confeiteira, da comunidade de Mãe-Bá (ES), Nadja Carvalho dos Santos, disse que já vem recebendo apoio da Samarco, por meio do programa Força Local, que a incentivou a buscar a formalização do seu pequeno negócio. “A Samarco, no programa Força Local, me orientou a ter o Microempreendedor Individual (MEI) para fornecer nota fiscal e prestar serviço como empreendedor local”, contou, ao revelar que atualmente atua como fornecedora de lanches corporativos, inclusive, em eventos da Samarco.

Najda participa da Feira Sustentável no Complexo de Ubu com uma gama variada de produtos, como pães, bolos, cocada, pudim e minipizza.

Feira Sustentável Complexo de Ubu

Expositores: 20 parceiros sociais (10 em cada dia)

Produtos em exposição:

Artesanato: panos de prato, bordados, crochê, patchwork, quadros e pinturas e artesanato em resina, em madeira, conchas e escamas de peixe. Gastronomia: pães e bolos caseiros, salgados, doces, suspiros, pudim, bombons e bolos de pote.

fotos Jefferson Rocio