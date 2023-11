Samarco realiza simulado de emergência no Porto de Ubu, em Anchieta

A Samarco realizou nesta quinta-feira (30/11) o Simulado do Plano de Emergência Individual (PEI), Nível 1, no Porto de Ubu, em Anchieta (ES). A atividade simulou uma colisão da lancha da praticagem causando derramamento de óleo no mar. Logo em seguida, empregados (as) e contratados (as) da Samarco, treinados (as) para recolher esse tipo de material no meio ambiente em situações emergenciais, entraram em ação.

O exercício durou, aproximadamente, duas horas e faz parte do Plano de Resposta a Emergências das Operações Portuárias. “Este tipo de treinamento é importante para manter as equipes preparadas e garantir que os equipamentos de combate estão em funcionamento”, destaca o especialista de Meio Ambiente da Samarco, Rodolfo Pessotti.

Estiveram presentes neste simulado representantes do Corpo de Bombeiros de Anchieta, de outros portos, da Vitória Prático (Praticagem), Subsea 7 e Brasbunker.

fotos divulgação Samarco