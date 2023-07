Samuel Zuqui se filia ao PSB, partido de Casagrande, e abala reeleição de Paulo Cola

today13 de julho de 2023 remove_red_eye172

O ex-Prefeito Samuel Zuqui, conhecido por sua trajetória política marcada pela dedicação e comprometimento com a cidade, anunciou sua filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), legenda liderada pelo Governador Renato Casagrande.

A adesão do ex-Prefeito Samuel Zuqui ao PSB surpreende e coloca em xeque o plano de reeleição do atual Prefeito Paulo Cola. A filiação revela o prestígio de Zuqui junto ao Governador Renato Casagrande e ao PSB.

Fontes afirmam que Zuqui tem mantido diálogos com vereadores e outras lideranças políticas locais, incluindo a ex-Prefeita Martha Scherrer e o ex-Prefeito Valter Potratz. Essas lideranças políticas, reconhecidas pelo seu engajamento e compromisso com a cidade, têm sido alvo de aproximação por parte de Zuqui, o que indica uma possível construção de alianças.

Ao se filiar ao PSB, Zuqui demonstra uma estratégia política que busca aliar sua trajetória e experiência com a força e a influência do partido. O PSB é conhecido por seu compromisso com as pautas sociais e o desenvolvimento regional, fatores que podem fortalecer uma possível candidatura de Samuel Zuqui.