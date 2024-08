Santa Teresa celebra a 25ª Festa do Vinho e da Uva até domingo (01)

O município de Santa Teresa se prepara para receber turistas e moradores para a 25ª Festa do Vinho e da Uva, que tem início nesta sexta-feira (30) e vai até domingo (1º), no Parque de Exposições da cidade. Com o apoio da Secretaria do Turismo (Setur) e uma programação cultural rica e diversificada, o evento vai reunir famílias e visitantes para celebrar a tradição italiana e o cultivo da uva na região. A entrada é gratuita.

A festa, que tem início nesta sexta-feira (30), às 18 horas, contará com a abertura oficial às 19h30, seguida da apresentação de Nano Vianna e da Mini-realeza, às 20 horas. A noite promete ainda mais emoção com o Concurso da Realeza do Vinho e da Uva, às 22 horas, e o encerramento com a Banda Trilha, às 23h30.

No sábado (31), o Parque de Exposições abrirá suas portas às 11 horas para um dia cheio de atrações, incluindo teatro de bonecos, circo, danças italianas, e apresentações musicais que se estenderão até 1 hora. O destaque do dia fica para as apresentações do Grupo Folklorístico do Circolo Trentino de Santa Teresa e da Banda 027

Já no domingo (1º), último dia do evento, a programação tem início às 11 horas com um Momento Gospel, seguido por shows musicais e a tradicional Pisa da Uva, uma atividade que remonta às raízes da produção de vinho e é um dos pontos altos da celebração.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, destacou a importância do evento para o fortalecimento do turismo na região. “A Festa do Vinho e da Uva é um marco na valorização da nossa cultura e das tradições italianas que tanto influenciam Santa Teresa. Além de ser uma oportunidade para promover os atrativos turísticos da região, o evento fortalece a economia local, trazendo visitantes que se encantam com a hospitalidade e a beleza de nossa cidade”, ressaltou Lemos.

Com a expectativa de atrair um grande público, a 25ª Festa do Vinho e da Uva reforça que Santa Teresa é um dos destinos turísticos mais charmosos do Espírito Santo.