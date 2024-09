São Vicente celebra padroeiro com festa em Anchieta

Missa, procissão e moda de viola irão fazer parte da programação da festa em homenagem ao padroeiro

A comunidade de São Vicente, no interior de Anchieta, celebra com festa o padroeiro São Vicente de Paulo de 19 a 22 de setembro. A programação contará com missa, procissão, almoço comunitário, leilões, sorteios e muito forró.

Na quinta-feira, dia 19, às 19h, será iniciado o tríduo preparatório da festa, que será encerrado no sábado e terá participação de diversas comunidades. A missa solene será realizada no domingo, às 11h30, com participação de comunidades vizinhas, seguida da tradicional procissão com imagem do santo.

Ainda no domingo, a partir das 12h, haverá almoço comunitário e shows com Wetão e Gabriel, Luiz Show e Tropical Brasil.

A comunidade de São Vicente fica a 35 km do centro de Anchieta. Há caminhos pelo Vale do Corindiba (acesso em Jaqueira) e por Alfredo Chaves.

Programação

Quinta-feira (19)

19h – Abertura e primeiro dia do tríduo com a comunidade local.

Sexta-feira (20)

19h – Segundo dia do tríduo celebrada pela comunidade de Caco de Pote – Alfredo Chaves.

Sábado (21)

19h – Terceiro dia do tríduo com a participação da comunidade de Boa Vista, Alfredo Chaves.

20h – Sorteio de prêmios.

Domingo (22) – Dia da festa

10h15 – Recepção ao São Vicente Peregrino.

10h30 – Missa solene celebrada pelo pároco Carlos com participação da comunidade de Sagrada Família.

11h30 – Tradicional procissão com o padroeiro São Vicente de Paulo e benção aos visitantes.

12h – Início do almoço comunitário – apresentação de Luiz Show e Banda.

13h30 – Início dos leilões.

14h – Apresentação musical com Wetão e Gabriel.

16h – Ação entre Amigos com sorteio de uma airfryer, liquidificador e vários outros prêmios.

16h20 – Encerramento da festa com a banda Tropical Brasil.

Durante os festejos haverá serviços de cantina e de bar.