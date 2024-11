Secretaria de Saúde abre vagas para residência médica no Hospital Infantil de Vitória

A Secretaria da Saúde (Sesa) divulgou o edital de seleção para o programa de residência médica no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória. As vagas são destinadas a três especialidades pediátricas, com diferentes períodos de formação.

Para a área de Pediatria Geral, com duração de três anos, estão disponíveis 12 vagas, sendo uma delas reservada para candidatos autodeclarados negros ou indígenas. Já para as especializações em Pneumologia Pediátrica e Medicina Intensiva Pediátrica, ambas com duração de dois anos, há uma vaga disponível para cada.

Período e local de inscrição

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 04 e 08 de novembro de 2024, na Coordenação Médica do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, localizado na Rua Mary Ubirajara, número 205, Bairro Santa Lúcia, em Vitória. Os candidatos podem se inscrever pessoalmente, das 8h às 12h e das 13h às 16h.

Acesse o edital: https://saude.es.gov.br/ResidenciaMedicaHINSG2025

Informações: Coordenação da Residência Médica/HINSG, telefone (27) 3636-7510.