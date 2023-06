Saúde de Marataízes capacita equipe para coleta do teste do pezinho nas unidades

A prefeitura de Marataízes realizou na última quinta-feira (15), uma atualização para os profissionais que realizam a coleta do Teste do Pezinho nas unidades básicas de saúde. O conhecido teste do pezinho, também chamado de Triagem Neonatal, é uma das formas de identificação dos bebês que têm certas chances de apresentar algumas doenças congênitas e que podem ser assintomáticas durante o período neonatal.

No Brasil, o teste do pezinho é um direito garantido por lei, oferecido gratuitamente pelo SUS, e deverá ser feito em um período específico para garantia de eficácia.

“Esse é mais um passo que estamos dando para ampliar a nossa atuação com a população. O teste do pezinho é obrigatório e nos ajuda a prevenir doenças e complicações futuras”, afirmou Cristiane França, Secretária Municipal de Saúde.

Apesar de sua importância, o teste do pezinho é muito simples e rápido. São colhidas algumas gotas de sangue do calcanhar do bebê, que posteriormente serão analisadas em laboratório. Com essa amostra é possível identificar sete tipos de doenças, entre metabólicas, congênitas e infecciosas, sendo elas: Fenilcetonúria; Hipotireoidismo Congênito; Deficiência de Biotinidose; Hemoglobinopatias e Fibrose Cística.

Após o nascimento do bebê, o teste do pezinho deverá ser feito entre o 3º e 7º dias de vida. Quando a coleta é feita tardiamente, a suspeita de algumas doenças é dificultada, podendo atrasar intervenções e até mesmo tratamentos. A triagem não pode ser feita antes de 48 horas de vida, pois o recém-nascido, durante este período, ainda apresenta alterações hormonais e metabólicas que influenciam o resultado do teste.