Secretaria de Turismo colhe resultados positivos das ações de Famtour

today28 de fevereiro de 2023 remove_red_eye59

A Secretaria de Turismo (Setur) tem se empenhado em organizar e executar ações que promovam o Espírito Santo para turistas e profissionais do segmento.

Uma das ações organizadas são as Famtours, projeto que tem como objetivo apresentar aos agentes de viagem de todo Brasil os principais atrativos e pontos turísticos do Espírito Santo, para que possam divulgar o destino em seus respectivos Estados, por meio de pacotes de viagens e outras ações promocionais.

Desde 2021, a Setur organiza ações da Famtour. A primeira ação contou com a visita de sete grupos de agentes de viagem, que puderam conhecer um pouco dos atrativos turísticos capixabas. Já no segundo ano, em 2022, as ações ocorreram entre os meses de maio e dezembro, contando com a presença de 11 grupos de agentes, totalizando 120 profissionais do segmento de turismo.

Os resultados dessas ações podem ser observados com o aumento de pacotes de viagem com destino aos municípios capixabas nas diversas plataformas de vendas do país. Por exemplo, neste Carnaval, turistas gaúchos e paulistas puderam adquirir pacotes promocionais de viagem com o destino a Vitória e vão aproveitar a Capital em abril deste ano.

O secretário de Estado de Turismo, Weverson Meireles, destacou a importância deste projeto “Os Famtours são muito relevantes para o fomento do turismo do Espírito Santo. É a oportunidade de agentes de todo Brasil virem aqui, conhecerem o Estado e venderem com propriedade pacotes para cá. Já foram feitas duas edições e está no planejamento estratégico da Secretaria uma terceira ação”, destacou Meireles.

foto Vitor Jubini