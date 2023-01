Secretaria Estadual de Turismo divulga Calendário de Eventos 2023

Está disponível nos sites e redes sociais da Secretaria de Turismo (Setur) o Calendário de Eventos 2023. O material reúne as informações dos eventos programados nos municípios capixabas. Todo o conteúdo foi informado pelas secretarias municipais de Turismo.

“Este material é direcionado aos turistas como um guia de atividades que acontecerão durante o ano e também é útil para as empresas do setor, que, a partir das agendas, podem criar pacotes, ofertar serviço e colaborar para a geração de emprego e renda no Estado”, comentou o secretário de Estado de Turismo, Weverson Meireles.

Os eventos estão organizados por mês e direcionados via link para os sites ou redes sociais dos organizadores. Entre os destaques estão a programação de Carnaval dos municípios; a Festa de Nossa Senhora da Penha, que vai ocorrer de 09 a 17 de abril, no Convento da Penha, em Vila Velha; a 5ª Esquina Cultural, de 21 a 29 de julho, em Guarapari; e o 24º Festival de Capixaba de Frutos do Mar, de 11 a 15 de outubro, em Anchieta.

Acesse: Calendário 2023