Secretaria Estadual de Turismo divulga Calendário de Eventos 2024, confira

today2 de janeiro de 2024 remove_red_eye81

A Secretaria do Turismo (Setur) lançou, na última sexta-feira (29), o Calendário de Eventos 2024. O material reúne informações de festividades programadas para ocorrer no Estado de janeiro até dezembro do próximo ano.

A edição conta com 122 eventos em todo Estado. Todo o conteúdo foi informado pelas secretarias municipais de Turismo.

“Todos os anos, em parceria com as secretarias municipais, lançamos o calendário de eventos. Este é um importante informativo para turistas e capixabas que queiram se informar e programar sua viagem pelo Espírito Santo. Além disso, é um produto relevante para empreendedores locais e agências de viagem, que a partir dele podem oferecer serviços diferenciados e criar pacotes com base nas agendas das regiões turísticas”, comentou o secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos.

Os eventos estão organizados por mês. Entre os destaques, estão alguns dos eventos comemorativos pelos 150 anos da Imigração Italiana, como a Festa da Polenta e a Serenata Italiana, do município de Venda Nova do Imigrante.

Clique aqui para acessar o calendário.