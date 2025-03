Secretarias alinham orçamento para fortalecer Assistência Social em Cachoeiro

Alinhar os recursos disponíveis à implementação e ao aprimoramento dos serviços essenciais oferecidos à população em situação de vulnerabilidade social. Esse foi o principal tema da reunião esta semana entre a secretária municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), Norma Ayub, com o secretário municipal da Fazenda (Semfa), Elizeu Crisóstomo de Vargas.

Norma Ayub destacou a importância do planejamento conjunto para garantir que os serviços da Semdes continuem sendo prestados com qualidade e eficiência. “Nosso compromisso é com aqueles que mais precisam. Precisamos garantir que cada recurso seja bem aplicado para manter e aprimorar os atendimentos à população em situação de vulnerabilidade, sempre respeitando os limites fiscais do município”, afirmou.

Durante a reunião foram discutidas alternativas para reestruturação de dotações orçamentárias e estratégias de otimização de recursos. O secretário da Fazenda, Elizeu Crisóstomo de Vargas, reforçou a importância do equilíbrio financeiro e da gestão responsável. “Nosso papel é buscar soluções viáveis que permitam a continuidade dos serviços essenciais, ao mesmo tempo em que mantemos a responsabilidade fiscal e o cumprimento das diretrizes orçamentárias do município”, ressaltou.

foto divulgação/PMCI