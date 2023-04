Secretário de Cariacica é recebido pelo presidente em exercício Geraldo Alckmin

Na tarde desta quarta-feira, 26, o secretário de Saúde de Cariacica, César Colnago, esteve em Brasília e foi recebido pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin.

Entre os assuntos da reunião estiveram: o programa Mais Médicos e questões relacionadas à política nacional e regional.

Emanoel Paulo, assessor de Colnago, também acompanhou a reunião.

Durante esta semana, também em Brasília, César se reuniu com o secretário de Atenção Primária à Saúde, Nésio Fernandes.

Na reunião em questão os secretários discutiram sobre a atenção básica à Saúde, sobre o programa Mais Médicos e custeios.

Segundo Colnago, o principal objetivo da viagem e das reuniões foi discutir soluções para a saúde de Cariacica: “O prefeito Euclério, junto com a secretaria não tem medido esforços para solucionar os desafios da saúde do município, por isso essa viagem. Atualmente 90% da população de Cariacica depende do SUS, um grande trabalho para o qual estamos buscando soluções efetivas”, explica.