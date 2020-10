Sedes debate Desenvolvimento da região sul do Estado em evento virtual

Infraestrutura, oportunidades e desenvolvimento no Estado foram os assuntos tratados durante o webinar “Juntos pela criação da Plataforma Logística Sul Capixaba”, organizado pelo Movimento Empresarial Sul Espírito Santo (Messes) e contou com a participação do secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, que apresentou um panorama de ações em andamento com foco na melhoria da infraestrutura para a região sul do Estado. O encontro foi mediado pelo diretor-presidente do movimento Espírito Santo em Ação, Fábio Brasileiro.

Marcos Kneip sinalizou que a melhoria da infraestrutura é um dos pilares para o desenvolvimento e um grupo de trabalho foi constituído com a Sedes, Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o Ministério da Infraestrutura e a Vale S.A para acompanhar o andamento das articulações em torno da Estrada de Ferro a EF-118, em particular o ramal Cariacica-Anchieta.



“As discussões em torno do ramal estão adiantadas. O Espírito Santo precisa executar o que já está ao seu alcance. Nossa prioridade, neste momento, é confirmar, chancelar o ramal de Anchieta, que irá potencializar a região. O Porto Central também é uma prioridade para o Estado”, pontuou o secretário.

O Porto Central, que vem se consolidando como uma nova oportunidade, servirá a empresas dos setores de petróleo e gás, mineração, agrícola e de apoio à indústria offshore. Em maio, a Prefeitura de Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo, assinou um termo de cooperação técnica com o Porto Central, uma das condicionantes feitas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para a instalação do empreendimento no município e que faz parte das diretrizes socioeconômicas.

Kneip destacou que o Governo do Estado preza pelo desenvolvimento regional sustentável e que dentro do plano de ações vigente, os Conselhos Regionais de Desenvolvimento têm se mostrado eficientes ampliando a participação de todos os segmentos da sociedade na busca pelo crescimento equilibrado no Espírito Santo. Os municípios de Anchieta, Alfredo Chaves, Iconha, Itapemirim, Piúma, Rio Novo do Sul, Marataízes e Presidente Kennedy são monitorados pelo Conselho Regional de Desenvolvimento da Microrregião Litoral Sul.

Além do secretário, participaram do encontro a secretária de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho (Secti), Cristina Engel de Alvarez; e o secretário de Estado da Cultura (Secult), Fabrício Noronha. Ambos integram os Conselhos Regionais de Desenvolvimento criados pelo Governo com a participação de atores da sociedade civil, representantes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), empresas privadas com o intuito de manter diálogo aberto, democrático e participativo visando à retomada do desenvolvimento sustentável em todas as regiões.

“Os conselhos representam o verdadeiro valor da democracia dando oportunidade a todos. Eles têm se mostrado bastante eficientes apontando as potencialidades de cada região”, disse a secretária Cristina Engel.

Participaram do evento o presidente do Movimento empresarial Sul Capixaba, José Bessa Barros; o presidente do Porto Central, José Maira Vieira Novaes; o vice-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Tales Pena Machado; e o diretor-presidente do Movimento Espírito Santo em Ação, Fábio Brasileiro.