Sedu abre inscrições para curso Pré-Enem, inscrições AQUI

today9 de julho de 2024 remove_red_eye74

A Secretaria da Educação (Sedu) abriu, nesta terça-feira (09), o período de inscrição para alunos que desejam ingressar no Pré-Enem 2024, ofertado em escolas polos da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo. Os estudantes interessados devem se inscrever, exclusivamente, por meio do formulário on-line (Clique AQUI e se inscreva), disponível até a próxima sexta-feira (12).

Para acessar o formulário de inscrição, é necessário que o estudante esteja logado no seu e-mail institucional (e-mail de estudante da Sedu) e tenha o seu número de Identidade Estudantil (ID) para preenchê-lo.

Podem participar estudantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio (EM) e na 2ª ou 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Estadual de Ensino. Ao todo, estão sendo ofertadas 100 vagas por escolas polo, que serão preenchidas por ordem de inscrição.

Para a classificação do candidato será considerada a ordem de inscrição. Em caso de empate, o critério de desempate será a data de nascimento do estudante, classificando o mais velho (considerando ano, mês e dia de nascimento).

Também será considerada a reserva de vagas que obedecerá a distribuição de 45% para pretos, pardos, indígenas e quilombolas (PPIQ) e 5% para pessoas com deficiência (PcD).



Pré-Enem

O curso preparatório Pré-Enem visa a preparar os estudantes para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por meio de aulas desenvolvidas de acordo com a atual matriz de referência do Exame. O curso consiste em aulas on-line síncronas, via plataforma digital Microsoft Teams, e em aulões presenciais das áreas de conhecimento realizadas nas escolas polo.

Para mais informações, acesse Dúvidas Frequentes e as Regras de Inscrição (AQUI)