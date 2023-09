Segunda oficina prática sobre o caxambu é realizada em Monte Alegre

No último sábado (9) foi realizada, no Quilombo Monte Alegre, em Cachoeiro de Itapemirim, a segunda edição do projeto Oficina de Formação de Caxambuzeiros. Essa iniciativa visa a transmissão prática dos saberes dos mais experientes aos mais jovens da comunidade.

Esses conhecimentos dizem respeito ao caxambu, manifestação secular que conta com a formação de uma roda, canto de versos, danças e uso de tambores. Os mais antigos se reúnem com as crianças e os adolescentes para transmitir a eles os princípios do caxambu, tirando dúvidas e realizando demonstrações práticas.

Na edição deste sábado, os pequenos não apenas interagiram dançando e cantando, como também puderam praticar com os tambores (chamados de candongueiro – o menor – e caxambu – o maior).

Clelvis e sua avó Dona Ilinha, responsáveis por essa função, ensinaram às crianças os primeiros passos na percussão desses instrumentos, que possuem características bastante específicas.

“A gente nota como as crianças se interessam pelo caxambu, e quando nos reunimos, como hoje, é que eles podem perguntar mais e participar da roda, aprendendo os cantos e dançando”, comenta Adevalmira Adão Felipe, mestra do Caxambu Santa Cruz, grupo local registrado como Patrimônio Cultural do Brasil pelo IPHAN.

O projeto Oficina de Formação de Caxambuzeiros é realizado com recursos do Funcultura, da Secretaria da Cultura, por meio do Edital 06/2022 – Patrimônio Cultural, e conta com o apoio da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense. A cada mês é realizada uma nova edição, sempre aberta à visitação do público em geral e à própria comunidade.

foto Luan Volpato