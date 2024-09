Seis presos fogem da penitenciária de Colatina neste domingo (01)

today1 de setembro de 2024 remove_red_eye40

Seis detentos fugiram da Penitenciária de Segurança Média de Colatina – PSMECOL – na madrugada deste domingo, 01.

De acordo com as primeiras informações, os fugitivos serraram uma grade da cela com uma “teresa” – corda improvisada feita de lençóis amarrados – com aproximadamente 25 metros de comprimento.

Após a fuga, que foi descoberta depois da recontagem dos presos, dois dos detidos seguiram em direção à BR 259 até um posto de combustível, renderam um homem e roubaram o veículo Citroën C3 prata.

Vídeo do momento em que o homem é surpreendido pelos detentos

Os fugitivos foram identificados como: Darlan Silva Oliveira, Fabiano Jesus do Rosário, Thiago Ferreira Santos, Iran da Silva Santos, Carliano Souza Lopes e Wanderson Meireles Felipe Santiago.

As equipes policiais estão em busca dos fugitivos. Qualquer informação disque 181.