Sejus realiza a operação nas unidades prisionais do Estado

A Secretaria da Justiça (Sejus), por meio da Gerência de Administração de Segurança Penitenciária (Gasp), e com o apoio da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES), realizou na sexta-feira (27) a Operação Amat Victoria Curam: Garantido a Ordem e a Segurança, uma operação de revista nas unidades prisionais do Estado.

A operação teve como objetivo preservar a ordem e a segurança no sistema prisional do Estado, reforçando os protocolos de segurança e prevenindo a entrada de materiais ilícitos. A ação contou com a atuação de 385 policiais penais e 225 monitores de ressocialização em oito unidades prisionais, localizadas nas regiões Metropolitana, Norte, Noroeste e Sul.

As unidades onde a operação foi realizada são: Penitenciária Estadual de Vila Velha I (PEVV I), Penitenciária Estadual de Vila Velha II (PEVV II), ambas no Complexo do Xuri, em Vila Velha, Penitenciária de Segurança Média II (PSME II) e Penitenciária de Segurança Máxima II, localizadas no Complexo de Viana. Também foram vistoriadas a Penitenciária de Segurança Média de Colatina (PSMECOL), Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM), Centro de Detenção Provisória de São Mateus (CDPSM) e Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI). Cerca de 800 celas foram revistadas, e aproximadamente 6.500 internos foram inspecionados.

Durante a operação, não foi registrado nenhum incidente, resistência por parte dos internos ou necessidade do uso de forças.

O secretário de Estado da Justiça em exercício, Nelson Rodrigo Pereira Merçon, ressaltou a importância e o êxito do trabalho coletivo como, também, os esforços para a melhoria do sistema prisional do Estado.

“Somos responsáveis pela gestão das unidades prisionais, e a operação que aconteceu de forma coletiva, envolvendo servidores qualificados e comprometidos. Isso mostra a eficácia de medidas necessárias que garantem a ordem e a segurança, tanto para os internos como para os servidores. Temos um Governo comprometido com a população capixaba, e que não tem medido esforços para melhorar o sistema prisional”, disse.

Para o gerente da Gerência de Administração de Segurança Penitenciária (Gasp), Eduardo Faria, o resultado positivo da operação mostra o comprometimento da Secretaria da Justiça em garantir segurança nas unidades prisionais do Estado.

“O resultado positivo da operação reafirma o compromisso da Sejus em promover um sistema penitenciário mais seguro e controlado, contribuindo diretamente para a proteção da sociedade e para a melhoria das condições de trabalho dos servidores que atuam no sistema. Estou orgulhoso do trabalho realizado por todas as equipes, cuja dedicação, profissionalismo e coordenação foram essenciais para o sucesso dessa operação”, afirmou.

A diretora-geral da Polícia Penal em exercício, Graciele Sonegheti, destacou a importância da operação e ressaltou o papel da Polícia Penal para a segurança pública do Estado.

“Esse tipo de ação é uma intervenção importante para a manutenção da ordem nas unidades prisionais de maneira preventiva. A operação contou com o trabalho de 385 policiais penais, incluindo também os policiais que entraram em exercício neste mês, que atuaram de maneira efetiva, a fim de assegurar um final de ano mais tranquilo dentro do sistema prisional, e também de contribuir com a Segurança Pública do Estado, pois sabemos que essa relação é direta e indissociável”, informou.