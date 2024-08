Senador Ciro Nogueira visita Cachoeiro no próximo dia 28 e fortalece campanha de Ferraço

O cenário político de Cachoeiro de Itapemirim promete ficar ainda mais movimentado nos próximos dias com a presença do senador bolsonarista Ciro Nogueira, presidente nacional do Partido Progressistas (PP). Nogueira confirmou agenda para participar de encontro partidário e eventos na cidade, que devem impulsionar a campanha dos candidatos a prefeito, Theodorico Ferraço (PP), e seu vice, Júnior Corrêa (NOVO).

No dia 28 de agosto, às 11h, o senador Ciro Nogueira estará no Sítio Sonho Meu, no bairro Aeroporto, para um encontro partidário com as principais lideranças do Sul do Espírito Santo. Além de Ciro Nogueira, que já foi ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro e hoje líder da oposição no Senado, também marcarão presença o presidente estadual do PP, deputado federal Da Vitória, e o vice-presidente estadual da sigla, deputado federal Evair de Melo. O evento ganha ainda mais relevância com a participação de Ferraço e Júnior Corrêa, que buscam consolidar suas propostas de gestão para Cachoeiro de Itapemirim.

Ferraço, conhecido por sua longa trajetória política e pelo comprometimento com o desenvolvimento do município, destacou a importância desse encontro. “É uma honra receber o apoio de figura tão influente como o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, e os deputados Da Vitória e Evair de Melo. Juntos, vamos fortalecer ainda mais nosso projeto para transformar Cachoeiro e trazer as melhorias que nossa cidade precisa”, afirmou Ferraço.

Além do encontro partidário, Ciro Nogueira aproveitará sua visita para participar da Cachoeiro Stone Fair, uma das maiores feiras do setor de rochas ornamentais da América Latina. O evento é uma vitrine internacional para Cachoeiro, e a presença do senador reforça o potencial econômico da região.