Sensor inteligente de rede elétrica recebe apoio da Fapes

today1 de agosto de 2024 remove_red_eye88

A empresa participou dos editais Spinoff I e Spinoff II da Fapes e obteve recursos para execução do projeto em parceria com pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

Imagina ficar sem acesso à energia elétrica por minutos ou até horas por causa de uma falha no sistema de distribuição. Agora, esta situação pode ser diferente com a inovação gerada por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) que projetaram, em parceria com empresa capixaba de tecnologia e inovação Seven Science, um equipamento chamado ‘Cigarra’. A ferramenta consegue em segundos identificar com precisão a existência de pontos de desligamento inesperados em redes de distribuição de energia elétrica.

O equipamento é resultado de projeto de inovação que contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), por meio dos editais 01/2020 – Apoio a Projetos Inovadores e Spin Off e 16/2022 – Apoio a Projetos Inovadores e Spin off II. Ao todo, a equipe do projeto recebeu R$ 590 mil da Fapes para desenvolver o equipamento. O valor é do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia e Mobilização Capixaba pela Inovação (Funcitec/MCI).

Segundo o diretor geral da Fapes, Rodrigo Varejão, a inovação gerada pela empresa e a Ufes é um exemplo de como a parceria entre a academia e a empresa favorece a inovação.

“Os editais Spin-Off proporcionam as empresas capixabas a atuarem em conjunto com as ICTIs, que são as instituições de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de gerar conhecimento prático que resulte em produtos ou serviços que possam ser comercializados e impactem positivamente no cotidiano do cidadão, ou seja, essa parceria entre empresas e a academia possibilita a aplicação do conhecimento em demandas reais da sociedade. Este é mais um caso de sucesso, entre tantos outros, graças ao investimento do Governo do Estado em Ciência, Tecnologia e Inovação “, disse.

De acordo com os representantes da empresa Seven Science, o diretor Técnico -Sócio Fundador, Ronimar Espíndula Volkers, e o diretor Comercial, Waldemar Junior Tozi, ex-alunos da Ufes, o objetivo do projeto é o desenvolvimento de um equipamento de baixo custo para modernizar a chave fusível, que é um equipamento amplamente utilizado nas redes de distribuição de energia elétrica, reduzindo o tempo médio de desligamento e aumentando a qualidade de energia da rede de distribuição de energia elétrica, melhorando assim a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

O projeto teve também a participação do professor de Engenharia Elétrica da Ufes, Lucas Frizera Encarnação, e do aluno de Mestrado da universidade, Helder Batista de Boa Esperança dos Prazeres.

“Atualmente, as concessionárias de energia só têm conhecimento de um desligamento do fornecimento de energia elétrica quando um cliente entra em contato para comunicar o desligamento. Com a utilização do ‘Cigarra’ a queda de energia elétrica é informada para o Centro de Operações Integradas (COI) em questão de segundos, inclusive, com a exata localização do evento em campo. Dessa forma, para o consumidor final, a rápida e exata identificação do desligamento irá reduzir o tempo médio de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, melhorando a continuidade do serviço e a qualidade de vida do consumidor final”, explicou Lucas Frizera Encarnação.

O que é o Edital Spin-Off da Fapes?

Com o objetivo de estimular o surgimento e o fortalecimento de novas empresas derivadas, as spin-offs, o edital oferece recursos financeiros para o desenvolvimento de produtos, bens, serviços ou processos inovadores em empresas capixabas, estejam eles em fase de operação, tração ou escala. Entre os requisitos do edital está que a empresa deve realizar seu projeto de inovação em parceria com uma Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI) capixaba sob coordenação de um pesquisador vinculado à ICTI.