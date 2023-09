Série B do Campeonato de Beach Soccer começa neste final de semana em Vitória

A Federação Capixaba de Beach Soccer (FECABES) realiza o classificatório para a principal competição de clubes de futebol de areia do Espírito Santo. A Série B será realizada na Arena de Beach Soccer da Praia de Camburi, em frente ao bairro de Jardim Camburi, e tem duas vagas para o Campeonato Metropolitano, torneio que classifica as equipes capixabas para o Campeonato Brasileiro da modalidade.

Antes chamada de Seletiva, a Série B do Campeonato Metropolitano tem nove equipes masculinas e quatro femininas na disputa. Em cada naipe, os dois finalistas disputam a Série A, marcada para o mês de novembro. Confira as duas primeiras rodadas:

MASCULINO

Divididas em três grupos, as equipes duelam com todos de sua chave e o primeiro colocado se classifica para a semifinal. Além desses, o melhor segundo lugar geral completa aqueles que irão para a próxima fase. Os finalistas são classificados para a competição principal.

Os times que disputam a série B no masculino são: Arsenal, Meninos do Esquina e Santa Lúcia, no grupo A. América, Craques da Praia e Santa Cruz, na chave B. Futuros Craques, Guerreiros e Rio Novo BS fecham a fase classificatória.

No último ano, por passarem para as semifinais, os atuais campeões Anchieta, a equipe do SEG (2º colocado), Esquina BS e River SA já estão na Série A e não precisam disputar a competição classificatória.

FEMININO

Já no naipe feminino, os quatro clubes se enfrentam em uma chave única. As duas melhores colocadas após as três rodadas fazem a final e estão classificadas para a Série A do Metropolitano.

América, Guerreiras de Santa Cruz, ITESP e MDE são as equipes femininas na disputa. Já estão pré-selecionadas para a competição principal os times do São Pedro (atuais campeões), Anchieta (2º lugar), Arsenal e Craques da Praia (semifinalistas).

fotos Laila Pecorari / FECABES