SERRA: bairro Planalto Serrano apresenta redução no número de crimes

today12 de junho de 2024 remove_red_eye36

O primeiro semestre de 2024 trouxe dados positivos para a segurança pública do município da Serra. Um destaque é a redução de crimes contra o patrimônio, homicídios, apreensões de tóxicos e de armas na região de Planalto Serrano.

Com o trabalho preventivo e ostensivo da Guarda Municipal da Serra, em parceria com as demais forças de segurança, o número de crimes no bairro diminuiu consideravelmente. Somente o número de homicídios caiu 74,1% em Planalto Serrano. Os dados são da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), comparando o período entre julho de 2022 e junho de 2023 com o período entre julho de 2023 e maio de 2024.

“No bairro de Planalto do Serrano foi feito um diagnóstico e montado um planejamento de uma ação nos locais que a gente entende que haveria um policiamento mais específico. Então nós trabalhamos numa ação integrada com a Polícia Militar, no sentido de aumentar o policiamento preventivo. Depois nós trabalhamos a conscientização dos moradores para realizarem o acionamento da Guarda em casos necessários, e depois nós fizemos as operações”, explica o secretário de Defesa Social da Serra, Joel Lyrio.

Dados

De julho de 2022 a junho de 2023 houveram no bairro cerca de 28 tentativas de homicídio. Analisando os dados de julho de 2023 a maio de 2024, esse número teve uma redução de 39,2%, com 17 ocorrências.

Já os números de homicídios, no primeiro período analisado, foi de sete. No segundo período, o número caiu para dois, uma redução de 74,1%.

O número de crimes envolvendo tóxicos caiu de 90 para 35. Uma redução de 61% no bairro. Os crimes contra patrimônio também tiveram redução, caindo de 170 para 157 – redução de 7,6%. A quantidade de armas apreendidas passou de 50 para 33 (- 61%).

“Fizemos ações específicas de crimes contra o patrimônio, atuando em eventos clandestinos. Com isso nós conseguimos fazer muitas apreensões de arma de fogo, e como consequência, houve também a diminuição do tráfico de entorpecentes na região. Todas essas ações foram aliadas às ações preventivas do município de inclusão social”, destaca Joel Lyrio.

Centro Municipal das Juventudes

Em julho de 2023 a Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedir), inaugurou em Planalto Serrano, Bloco A, o Centro Municipal das Juventudes (CMJ), o primeiro do tipo no estado do Espírito Santo.

O Centro Municipal das Juventudes é um espaço de vivências e convivência para os jovens da região e proporciona oportunidades de participação em atividades esportivas, artísticas e oferece cursos para o desenvolvimento pessoal e profissional de pessoas com idades entre 10 e 29 anos.

O espaço conta com laboratório de informática, sala de dança, área de convivência, cozinha escola e estúdio de gravação de áudio. Além disso, foram incluídos uma brinquedoteca e um parquinho infantil, pensados especialmente para atender às necessidades dos jovens pais e mães, permitindo que eles participem das atividades enquanto seus filhos se divertem.

A localização estratégica também foi considerada durante o planejamento do centro, situado em frente à Praça do Trabalhador, local frequentado diariamente pelas juventudes da região.

A equipe multidisciplinar do Centro Municipal das Juventudes é composta por articuladores, assistente social, psicólogo e educadores sociais, oferecendo suporte e orientação em suas diferentes áreas de atuação.

foto Gabriel Barroso