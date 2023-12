SERRA | Comerciantes da Grande Jacaraípe vão receber botão de alerta para acionar GCM

28 de dezembro de 2023

A Secretaria de Defesa Social (Sedes) da Serra disponibilizará botões de “Alerta Comércio” para comerciantes da região da Grande Jacaraípe. Esses botões permitirão uma resposta mais rápida da Guarda Civil Municipal (GCM) da Serra em casos de crimes como assaltos e outros.

O primeiro treinamento para uso do equipamento aconteceu nesta quarta-feira (27), no Pró-Cidadão, em Jacaraípe. A capacitação foi realizada pela comandante da GCM Laís Araújo e pelo coordenador da Central de Controle Operacional de Videomonitoramento (CCOV), agente Mello.

Além dos comerciantes, participaram do treinamento membros do Conselho Interativo de Segurança Pública da Grande Jacaraípe e Manguinhos (Cispjam).

“O protocolo do ‘Alerta Comércio’ é importante para avançar na segurança junto com os comerciantes. Dessa forma, será possível fazer alinhamentos de acordo com os apontamentos que a classe orientar”, pontua o subsecretário de Defesa Social da Serra, Coronel Coutinho.

O treinamento foi baseado em importantes tópicos como em quais situações os botões deverão ser utilizados e como manuseá-lo da maneira mais eficaz. É válido reforçar que o botão de alerta não anula os outros canais de comunicação da Guarda Civil Municipal, que são o telefone fixo da Central de Controle Operacional de Videomonitoramento, o (27) 3252-3711, e o WhatsApp (27) 98166-0812.

“O cerco eletrônico é um serviço de inteligência com informações muito completas e o botão alerta vai ser um complemento e um aliado desse sistema. O nosso objetivo é estreitar os laços entre os comerciantes e a segurança pública”, comentou a comandante da GCM, Laís Araújo.

Maior sensação de segurança

O “Alerta Comércio” significa uma virada de chave na segurança. Isso porque, com o dispositivo, a Central de Videomonitoramento logo será acionada e as viaturas se deslocarão para atender a ocorrência. E essa agilidade beneficiará os moradores e contribuirá para as investigações policiais.

José Luis Adami, comerciante há 30 anos no município da Serra, avalia que a segurança na cidade melhora a cada dia e o “Alerta Comércio” é muito importante para a população.

“Tudo que contribui para a segurança, melhora a vida dos moradores, e dos comerciantes. É importante saber que esse setor está funcionando na Serra”, afirma.

Já Solange Nodari, secretária do Conselho Interativo de Segurança Pública da Grande Jacaraípe e Manguinhos, entende que o botão “é necessário porque, além de trazer mais seguraça para os comerciantes, inibe as possíveis investidas de crimes”.

foto Daniela Salgado – Secom/PMS