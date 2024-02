SERRA | Hospital Municipal Materno Infantil inaugura banco de leite

today22 de fevereiro de 2024 remove_red_eye59

Na semana em que comemora dois anos de funcionamento do Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), a maior maternidade pública do Espírito Santo, a prefeitura da Serra inaugurou mais um serviço, nesta quinta-feira (22), com o Banco de Leite Humano (BLH).

É o primeiro banco de leite humano mantido com recursos municipais no Espírito Santo e o primeiro do município da Serra. O BLH vai funcionar das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, com agendamento pelo telefone (27) 3500-1500.

“Estamos entregando esse equipamento e agregando ainda mais aos serviços já existentes no Hospital Municipal Materno Infantil. Começamos há dois anos com a maternidade de risco habitual, depois com o Pronto Atendimento Pediátrico e agora o banco de leite”, afirmou o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, que destacou ainda a previsão de novos serviços no local.

A iniciativa visa à prevenção e promoção à saúde por meio da garantia do direito ao melhor alimento desde o nascimento, contribuindo para o aumento dos índices de aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida e para a amamentação continuada até dois anos ou mais.

A farmacêutica Ana Paula Silva Lauredo Prates, 26 anos, ganhou seu primeiro bebê no Hospital Municipal Materno Infantil. O nascimento aconteceu na data de aniversário da maternidade, 19 de fevereiro. Assim que saiu da enfermaria, a farmacêutica fez sua doação antes de ir para casa.

“Durante a gestação tivemos uma notícia com relação ao crecimento do bebê, mas depois deu tudo certo e ele nasceu supersaudável. Mas só de pensar que há famílias que passam por isso, com crianças em UTIN, me motiva muito a doar. Prometo que sempre que vier aqui vou passar na Maternidade para deixar minha doação e ajudar os nenéns que precisam nesse momento tão importante da vida”, comentou.

Sobre o Banco de Leite

O Banco de Leite vai coletar e processar leite humano pasteurizado com qualidade certificada para bebês prematuros e de baixo peso. Também vai continuar o trabalho que vinha sendo feito no Posto de Amamentação para apoio ao aleitamento materno e orientação às mulheres que apresentam dificuldade ao amamentar.

Além disso, também irá promover a captação domiciliar de leite humano visando a aumentar o estoque e sua capacidade de distribuição. A partir das orientações da equipe do Banco, a doadora faz a coleta e uma equipe busca o leite coletado no local.

“Estamos muito felizes com cada vez mais investimentos na saúde. É uma grande conquista para o município. Sobre a coleta, a equipe já está organizada para cumprir uma rota e a Secretaria de Saúde da Serra vai disponbilizar o veículo para atender as mães que desejam doar”, explicou a secretária de Saúde da Serra, Fernanda Coimbra.

Durante o ano de 2023, a equipe de saúde do Posto de Amamentação recebeu treinamento especializado e o espaço foi preparado e equipado para funcionar como BLH de acordo com as normas técnicas e orientações da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR), criada pelo Ministério da Saúde e Fundação Oswaldo Cruz.

Leite humano

A doação de leite materno é fundamental para ampliar as chances de recuperação de bebês prematuros e/ou de baixo peso que estão internados em UTIs neonatais, além de proporcionar um desenvolvimento mais saudável por toda a vida. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o aleitamento materno reduz em 13% a mortalidade até os cinco anos.