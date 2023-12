SERRA NUTRI FÉRIAS: prefeitura recarrega cartão para as férias de janeiro

Os cartões do programa Serra Nutri Férias foram recarregados nesta sexta-feira (22). O valor da recarga é de R$ 150,00. O cartão, concedido pela prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Educação (Sedu), pode ser usado em mais de 500 estabelecimentos credenciados no município.

O programa Serra Nutri Férias concede um cartão alimentação para todos os 66 mil estudantes da rede pública municipal durante as férias escolares, no valor de R$ 150 para o mês de janeiro e de R$ 100, no mês de julho. O objetivo é evitar o agravamento da insegurança alimentar dos alunos durante os recessos.

Orientações

O valor é creditado no mesmo cartão distribuído no início de 2023, nas férias de janeiro. A senha permanece a mesma que foi informada no recebimento.

Em casos de dúvidas, o responsável deverá procurar a respectiva escola do aluno beneficiado. O canal de atendimento está disponível no site serranutriferias.com.br.

O número de cartões alimentação entregues às famílias correspondeu ao número de estudantes matriculados na rede de ensino municipal.

Se a família possui três alunos estudantes, por exemplo, recebeu, ao todo, R$ 450, valor correspondente aos cartões alimentação de cada estudante.