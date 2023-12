SERRA | Suspeito de importunação sexual é preso após mulher pedir socorro

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da equipe de policiais civis da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, efetuou a prisão na tarde dessa terça-feira (12), de um homem de 18 anos que teria importunado sexualmente uma mulher de 18 anos dentro de um transporte coletivo na Serra. A linha percorre o trajeto entre o terminal rodoviário de Carapina e o terminal de Laranjeiras. Uma testemunha solicitou ajuda na delegacia, situada em frente ao terminal de Carapina.

Por volta das 15 horas, os policiais da DHPP da Serra foram acionados por uma senhora que relatou que um jovem estava sendo agredido dentro do terminal de ônibus em frente à delegacia.

Ao chegarem no local, os policiais civis observaram dois seguranças imobilizando o jovem para evitar que fosse agredido pela multidão. Testemunhas informaram que o jovem havia importunado sexualmente uma mulher dentro do ônibus.

O crime teria ocorrido durante o trajeto do ônibus e, ao chegar no terminal rodoviário de Carapina, localizado no bairro Rosário de Fátima, o segurança foi acionado. Ao retirarem o jovem do ônibus, populares começaram a agredí-lo. Os policiais da DHPP da Serra chegaram ao local, conseguiram controlar a situação e levaram a vítima e o suspeito para a delegacia para os procedimentos legais necessários.

Na Delegacia, a vítima explicou que estava dentro do ônibus quando percebeu um jovem sentado ao seu lado com o órgão genital exposto. Ela pediu ajuda ao motorista, que trancou a porta do ônibus e chamou os seguranças do terminal rodoviário de Carapina.

O suspeito foi autuado em flagrante por importunação sexual e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

por Olga Samara Gomes