SERRA | Vereador Cabo Porto morre em acidente de carro

today22 de fevereiro de 2020 remove_red_eye471

Morreu na tarde deste sábado (22), devido a um acidente automobilístico grave, o vereador do município de Serra/ES, Cabo Porto (PSB), a esposa Thatianni Gonçalves Vasconcelos, 24, e o filho João Vasconcelos Porto, 4 anos.



A carro da família, que seguia na BR 101, quilômetro 101, entre Sooretama e Água Limpa, em Jaguaré, colidiu de frente com um caminhão carregado de alumínio e foi arrastado por mais de 100 metros do local da colisão.