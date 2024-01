Servidores de Anchieta discutem sobre vedações em ano eleitoral

today24 de janeiro de 2024 remove_red_eye82

Servidores da Gerência de Comunicação Social, Procuradoria e da Controladoria Geral de Anchieta estiveram reunidos na manhã de hoje (24) para tratar de assuntos ligados a Lei nº 9.504/97. A legislação rege sobre as condutas vedadas à administração pública em ano eleitoral.

Durante a conversa foi debatido sobre ações necessárias e gastos em cumprimento da lei e sobre a responsabilidade do agente público. As redes sociais foi alvo de diversos questionamentos por se tratar de uma mídia nova que, claramente, não é citada na lei.

De acordo com o assessor de comunicação, Flávio Simões, a prefeitura de Anchieta irá cumprir rigorosamente as vedações impostas pela lei, adequando as redes de comunicação oficiais do município durante o período eleitoral.

foto Renan Cândido