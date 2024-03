Servidores e voluntários de Anchieta arrecadam doações para vítimas das chuvas no ES

Tão logo chegaram as primeiras notícias sobre a tragédia que se abateu sobre municípios do sul capixaba, dezenas de servidores de Anchieta articularam uma campanha para receber doações de mantimentos e roupas para enviar como ajuda.

O primeiro lote de donativos foi enviado ainda na tarde de domingo (24), mas os servidores continuam a receber materiais que poderão ser utilizados por quem perdeu tudo o que tinha.

O prefeito Fabrício Petri, que esteve pessoalmente em Mimoso do Sul prestando solidariedade, enviou máquinas, equipamentos e um caminhão pipa para auxiliar no socorro das vítimas e na reconstrução da cidade.

Campanha de doação continua

As doações para as vítimas das chuvas no sul do Estado continuam e podem ser feitas na Casa do Cidadão, no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e na unidade de saúde de Iriri. Recomenda-se a doação de material de limpeza, de higiene pessoal e alimentos que possam ser consumidos de imediato.