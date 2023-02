Setur divulga resultados da pesquisa Verão 2023

A Secretaria de Turismo (Setur) divulgou, na última sexta-feira (03), o resultado da pesquisa de Verão, realizada pelo Observatório do Turismo com a empresa contratada Consulting Brasil – Consultoria e Inteligência em Negócios. A pesquisa teve como objetivo identificar o perfil dos turistas e excursionistas que visitaram o Espírito Santo na temporada de Verão de 2023.

A coleta ocorreu entre os dias 1º a 15 de janeiro e entrevistou 3.490 pessoas que visitavam 14 municípios do Espírito Santo, sendo 12 cidades do litoral capixaba.

A pesquisa também mostrou um aumento do consumo em bares, quiosques e restaurantes por parte dos turistas. Na pesquisa de 2021, 67,5% contaram que frequentavam esses estabelecimentos. Em 2023, foram 81,1%, aumentando o movimento e receita para estes comerciantes.

O secretário ressaltou a satisfação dos turistas que visitaram o Estado. “Outro ponto interessante revela que 93% dos entrevistados consideram a receptividade do capixaba ótima ou boa, isso faz com que o turista queira voltar a este destino, como é confirmado na pesquisa que mostra que mais de 30% das pessoas de fora do Estado vem duas ou mais vezes por ano ao Espírito Santo”, afirmou.

A pesquisa completa está disponível no site https://observatoriodoturismo.es.gov.br