Setur lança edital voltado para fortalecimento do turismo regional

today19 de agosto de 2024 remove_red_eye37

A Secretaria do Turismo (Setur), por meio da Gerência de Gestão do Turismo (Gestur), anunciou, nesta segunda-feira (19), o lançamento do Edital de Fomento ao Turismo Regional. Com um investimento total de R$ 600 mil, o edital tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento turístico nas diversas regiões do Espírito Santo, alinhado às diretrizes do Programa de Regionalização do Turismo.

O edital é voltado para Organizações da Sociedade Civil (OSCs) sem fins lucrativos, com sede no Espírito Santo e que tenham, no mínimo, dois anos de atuação comprovada na região turística para a qual propõem o projeto. A iniciativa visa selecionar projetos que contribuam para o fortalecimento do turismo regional em quatro eixos principais: Promoção Turística Regional, Gestão Regional do Turismo, Qualificação para o Turismo Regional e Estruturação das Regiões Turísticas.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, destacou a importância dessa iniciativa para o desenvolvimento do turismo capixaba. “Esse edital é uma ferramenta para promovermos um crescimento equilibrado e inclusivo do turismo em nosso Estado. Ao incentivar projetos regionais, estamos fortalecendo a identidade de cada região e criando oportunidades de desenvolvimento econômico e social que beneficiam diretamente os municípios e a população local”, afirmou Lemos.

Com inscrições abertas até o dia 17 de setembro de 2024, serão selecionados seis projetos no Edital de Chamamento Público Nº 005/2024 e cada um poderá receber até R$ 100 mil para a execução de suas propostas. As OSCs interessadas devem se inscrever exclusivamente por meio do portal Acesso Cidadão: www.acessocidadao.es.gov.br.

Mais informações sobre o edital podem ser obtidas na Gerência de Gestão do Turismo, pelo telefone: (27) 3636-8010 ou pelo e-mail [email protected].

Para ter acesso ao edital, CLIQUE AQUI.