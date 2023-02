Setur realiza pesquisa de identificação do perfil do turista no Carnaval 2023

A Secretaria de Turismo (Setur), por meio do Observatório do Turismo do Estado do Espírito Santo, vai realizar a pesquisa de identificação do perfil do turista no Carnaval 2023. O levantamento acontecerá em 17 municípios capixabas e em mais de 40 atrativos e pontos turísticos.

A coleta é realizada pela equipe da empresa licitada Consulting Brasil – Consultoria e Inteligência em Negócios e monitorada em tempo real pelo Observatório. A equipe de entrevistadores usará tablets ou smartphones e vão percorrer seis regiões turísticas do Estado.

“Tivemos ótimas descobertas na Pesquisa Verão 2023 e a do Carnaval é muito importante para conhecer o turista que vem nesta época do ano. Empreendedores, Estado e municípios podem utilizar estes resultados para planejar ações de infraestrutura, atendimento e divulgação de serviço e dos destinos”, afirmou o secretário de Estado de Turismo, Weverson Meireles.

Assim como a Pesquisa Verão 2023, as informações de identificação do perfil do turista no Carnaval ficarão disponíveis no Observatório do Turismo e vão trazer também a avaliação da infraestrutura e dos serviços no Espírito Santo.

Nas abordagens, os pesquisadores buscam informações sobre a origem dos turistas, o gasto médio, os hábitos de consumo em viagem, como organizaram a viagem e a avaliação dos destinos, além do perfil socioeconômico do turista que vem durante o feriado nacional de fevereiro.

No Carnaval 2023, a abordagem será realizada nos seguintes municípios:

– Região Turística Metropolitana: Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari;

– Região Turística Montanhas Capixabas: Domingos Martins;

– Região dos Imigrantes: Santa Teresa;

– Região do Verde e das Águas: Aracruz, Conceição da Barra, Linhares e São Mateus;

– Região do Caparaó: Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, Iúna;

– Região Turística da Costa e da Imigração: Anchieta, Itapemirim, Marataízes e Piúma.

Os resultados da pesquisa serão divulgados na primeira quinzena de março no site do Observatório do Turismo do Estado do Espírito Santo: https://observatoriodoturismo.es.gov.br.