Setur realiza reunião com instâncias de governança das regiões turísticas

today3 de março de 2023 remove_red_eye35

Na tarde da última quarta-feira (1º), a Secretaria de Turismo (Setur) realizou, com a presença de representantes das instâncias de governança das regiões turísticas, uma reunião para apresentar planejamento estratégico do turismo da Secretaria.

Durante a reunião foi apresentada a evolução do Mapa do Turismo, que faz parte do Programa de Regionalização do Turismo do Ministério do Turismo, no Espírito Santo entre os anos de 2019 e 2022. No caso, foi destacado a entrada de onze novos municípios no mapa em 2022, o que significou um aumento próximo de 16,5% em relação ao número de municípios em 2019, saindo de 56 para 67 municípios.

Além disso, as instâncias foram orientadas a contatar os municípios já cadastrados para efetuarem a renovação do cadastro no mapa do turismo, cujo prazo será entre os dias 1º e 27 de março. Outro tópico abordado na reunião foi em relação a projetos voltados ao fortalecimento do turismo que serão executados.

– O primeiro projeto apresentado visa ao fortalecimento do turismo regional, onde, por meio do lançamento de um Edital cujo objetivo é apoiar projetos voltados a Promoção regional, Sensibilização para o turismo e Qualificação regional, dentre outros projetos que estejam nos planos e planejamentos das instâncias de governança regionais.

– O segundo projeto visa a apoiar eventos que geram fluxo turístico, e para isso será lançado um Edital em abril no valor global de R$ 1 milhão.

– O terceiro projeto apresentado é a capacitação de 60 empreendimentos no programa Turismo de Experiência. O programa, que é uma parceria da Setur com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), capacitou com sucesso 60 empreendimentos ligados ao segmento turístico no ano de 2022, e teve sua continuação mantida no ano de 2023.

Ao fim da reunião, foi aberto um momento de escuta das instâncias de governança com relação aos seus projetos e aos projetos que a Setur desenvolve, buscando aprimoramento de ações e troca de experiências.

O secretário de Estado de Turismo, Weverson Meireles, destacou a importância de um bom relacionamento entre todos os setores turísticos para o crescimento do turismo capixaba. “A ação é coletiva e um bom relacionamento entre a Secretaria de Turismo com as instâncias de governança, as prefeituras municipais e toda a cadeia produtiva do Turismo é de extrema importância para que possamos efetuar um excelente trabalho que elevará o turismo capixaba a novos patamares”, disse o secretário.

O secretário também se colocou à disposição para participar de reuniões entre as instâncias de governança e as prefeituras, a fim de fortalecer as ações.