Show tributo a Roberto Carlos na Praia Central de Anchieta dia 28 de dezembro

today18 de dezembro de 2023 remove_red_eye38

A prefeitura de Anchieta realiza no próximo dia 28 o super show “Tributo a Roberto Carlos”, interpretado pelo artista Fabiano Juffu. O evento irá acontecer a partir das 20h30, na Praia Central de Anchieta.

Fabiano, que já se apresentou em diversos programas da televisão brasileira, é conhecido no meio artístico pela semelhança vocal com o rei Roberto Carlos e por imitar diversos outros cantores.

No show Tributo a Roberto Carlos, quer será realizado em Anchieta, Fabiano Juffu fará uma apresentação idêntica às do show do rei e promete encantar o público com os maiores sucessos de Roberto Carlos.

Ao lado do cantor estará uma orquestra composta por músicos de primeira qualidade e com grande experiência artística. O ponto alto promete ser o final do show, quando rosas serão distribuídas na apresentação da música Jesus Cristo.

“Essa vai ser a oportunidade única de assistirmos a um dos shows mais concorridos desse segmento. Tenho certeza que as pessoas que gostam de Roberto Carlos terão uma noite memorável em Anchieta, no encerramento da nossa programação de natal”, disse Caio Mozer, Secretário Municipal de Turismo.