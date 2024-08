Sicoob e Apple Pay anunciam parceria

Agora, associados podem usar o Sicoobcard para pagamentos rápidos e seguros com o Apple Pay, diretamente nos dispositivos Apple

Uma novidade muito aguardada por associados do Sicoob agora é realidade: a instituição firmou parceria com a Apple, permitindo que os associados utilizem seus cartões Sicoob para realizar pagamentos por aproximação com dispositivos como iPhones e Apple Watches.

Com essa integração, os pagamentos podem ser feitos nas modalidades de crédito e débito, tanto no Brasil quanto no exterior. A novidade está disponível para pessoas físicas e jurídicas, incluindo portadores de cartões adicionais, desde que possuam cartões das bandeiras Mastercard e Visa (exceto cartão salário).

“Agora com essa integração da Apple Pay, fazer pagamentos ficou mais prático, pois não precisa mais carregar o cartão, mais rápido ao clique do botão do dispositivo e mais seguro, pois não precisa entregar seu cartão a desconhecidos”, avalia o gerente de Tecnologia e Produtos Digitais do Sicoob ES, Ricardo Romualdo.

Para começar a utilizar o serviço, os cooperados precisam apenas adicionar seu cartão no aplicativo Apple Wallet ou diretamente pelo App Sicoob, disponíveis na App Store. O pagamento por aproximação é ofertado pela maioria das maquininhas do mercado, inclusive na SIPAG, a maquininha de cartões do Sicoob.

“Com essa parceria, estamos trazendo uma solução que facilita a vida dos nossos associados e atende a uma demanda crescente por praticidade e segurança nos pagamentos. É um passo importante na modernização dos nossos serviços de cartões”, conta o gerente de Operações e Negócios do Sicoob ES, Jair Luiz Trés Júnior.

O Sicoob

O Sicoob ES está celebrando 35 anos este ano e, em 2023, foi reconhecido como o Maior Grupo Empresarial do Estado, segundo o Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo. O sistema regional, sediado no Espírito Santo, conta com 196 pontos de atendimento, mais de 800 mil associados e atua também no Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos (SP), por meio de seis cooperativas singulares: Sul-Litorâneo, Sul, Coopermais, Sul-Serrano, Credirochas e Conexão.

O Sicoob ES integra um sistema nacional que conta com mais de 8,3 milhões de associados, estando presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. O sistema ocupa a liderança entre as instituições financeiras com o maior número de agências no Brasil, superando 4,6 mil pontos de atendimento e comemorando ser a única instituição financeira presente em mais de 400 municípios.