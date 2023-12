Sicoob é o Maior Grupo Empresarial do ES, aponta Anuário IEL

Colocação foi possível por conta do Patrimônio Líquido de 2022, que cresceu 28% em relação ao ano anterior

Por conta do patamar que atingiu em Patrimônio Líquido em 2022, o Sicoob ES acaba de ocupar o posto de Maior Grupo Empresarial em atuação no Estado, de acordo com um dos principais rankings locais, o Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo. Ano passado, o crescimento do indicador foi de 28% e, este ano, a instituição já teve 25% de aumento no terceiro trimestre, alcançando a marca de R$ 4 bilhões.

“Fundamentamos o nosso sucesso em pilares, como o ambiente de trabalho positivo, a satisfação dos associados, o compromisso com o impacto positivo na sociedade e a busca por resultados consistentes. Recebemos este reconhecimento reforçando o compromisso contínuo em sermos relevantes na vida das pessoas e contribuirmos para as comunidades onde atuamos”, celebra Nailson Dalla Bernadina, diretor executivo do Sicoob ES.

No ano passado, o Sicoob ES já havia sido reconhecido como a Melhor Empresa de Serviços Financeiros e Seguros e o Maior Grupo Empresarial do Estado, de acordo com o Patrimônio Líquido. A publicação é de responsabilidade do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), ligado à Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e analisa os balanços de empresas da indústria, de comércio, serviços e agronegócio.

Este ano, a Ciclos, cooperativa de plataforma do grupo Sicoob ES que oferta produtos como energia limpa por assinatura e plano de telefonia e dados, também alcançou o posto de Melhor Empresa na categoria de Energia e Saneamento no Anuário. A publicação está em sua 27ª edição e conta com circulação no Brasil e no exterior, levando informação para mais de 1 milhão de leitores.

O Sicoob ES já reúne 710 mil associados e fechou o terceiro trimestre deste ano com o patamar histórico de R$ 20 bilhões em ativos, alcançados com a soma dos recursos administrados pelas cooperativas, como depósitos, empréstimos, aplicações, dinheiro em conta, patrimônio e outros.

A instituição está comemorando 35 anos de atividades do sistema regional, que engloba o Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos (SP). As praças são atendidas por seis cooperativas singulares, Sul-Litorâneo, Sul, Conexão, Coopermais, Sul-Serrano e Credirochas, todas avaliadas com melhoria em suas notas da agência de classificação de risco Fitch Ratings para AA, para longo prazo, e F1Bra, para curto prazo.

Além disso, o ano de 2023 marcou um importante título para o sistema regional, que ficou entre as Melhores empresas para se trabalhar, na categoria grande porte, pela consultoria global Great Place to Work (GPTW).

Presente em 72 dos 78 municípios capixabas, a marca possui a maior rede de atendimento entre as instituições financeiras privadas no Espírito Santo e, entre suas frentes de maior visibilidade estão os investimentos em ações de responsabilidade social, que somaram mais de R$ 6 milhões no ano passado; além de ser o maior apoiador da atividade cafeeira no Estado, com repasse de recursos do Funcafé; e o segundo maior apoiador da atividade agropecuária regional.

Em nível nacional, o Sicoob é uma das três melhores instituições financeiras, de acordo com o ranking da revista Forbes, com um resultado superior a R$ 520 milhões no primeiro semestre de 2023.

