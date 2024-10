Sicoob patrocina Horasis Global Meeting no Brasil e fortalece compromisso com agenda ESG

O evento, inédito na América do Sul, reunirá mais de 400 líderes globais para discutir temas como sustentabilidade, inovação e governança

O Sicoob, instituição financeira cooperativa com mais de 8,3 milhões de cooperados, é patrocinador do Horasis Global Meeting, evento que vai acontecer nesta sexta-feira, sábado e domingo, de 25 a 27, em Vitória, no Espírito Santo, primeira vez na América do Sul.

A programação contará com mais de 70 painéis e, na pauta, estão temas como sustentabilidade, inovação, tecnologia, macroeconomia e geopolítica para o debate entre mais de 400 líderes internacionais.

“Este será um momento importante para pensarmos em soluções conjuntas para atender desafios globais. Enquanto instituição atenta à pauta ESG, entendemos que a participação no Horasis é uma oportunidade de nos posicionarmos, na questão de práticas sustentáveis e na promoção de inovação. Queremos, cada vez mais, promover o desenvolvimento econômico e social com responsabilidade e, no evento, teremos a chance também de apresentarmos o cooperativismo e as ações efetivas que temos, além de valorizar potencialidades do Brasil e do Estado”, avalia Nailson Dalla Bernadina, diretor-executivo do Sicoob Central ES e presidente do Espírito Santo em Ação.

Com o tema “Construindo Pontes para o Futuro”, o encontro discutirá os desafios globais mais urgentes, com foco especial na agenda ESG (ambiental, social e de governança). O evento coloca o Espírito Santo no centro do debate mundial sobre desenvolvimento sustentável, reforçando a busca por soluções para questões como mudanças climáticas e desigualdade social. Entre os participantes do evento, que tem o Sicoob entre os principais apoiadores, está o diretor de Coordenação Sistêmica, Sustentabilidade e Relações Institucionais do Sistema, Enio Meinen.

“A participação do Sicoob no Horasis Global Meeting reflete o compromisso firme do cooperativismo financeiro com a agenda ESG e com o desenvolvimento sustentável em suas diversas dimensões. Em um momento de grandes desafios globais, como as mudanças climáticas e a desigualdade social, é imperativo que instituições financeiras assumam um papel ativo na edificação de soluções de longo prazo. O modelo cooperativista, que cultivamos há décadas, vem provando que é possível alinhar crescimento econômico com inclusão social e responsabilidade ambiental. Este evento é um fórum relevante para colocarmos em relevo o nosso propósito de liderar com inovação, ética e práticas que gerem impacto positivo nas comunidades onde atuamos. Estamos engajados em promover a prosperidade de forma colaborativa e inclusiva, contribuindo para um futuro menos desigual e mais justo”, comenta Ênio Meinen, diretor de Coordenação Sistêmica, Sustentabilidade, Relações Institucionais do Sicoob.

Entre os participantes confirmados estão nomes de peso como a ex-presidente do Equador, Rosalia Arteaga, o ex-primeiro-ministro da Tunísia, Hichen Mechichi, e a princesa iraquiana Nisreen El-Hashemite, além de representantes de governos, empresas e organizações civis de mais de 37 países.

O evento é organizado com o apoio do Governo do Espírito Santo, da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e da ONG Espírito Santo em Ação. Vitória foi escolhida como sede por sua posição estratégica e por ser vista como um “centro emergente de diálogo global”, com iniciativas que reforçam os objetivos ESG.

Envolvimento com o tema

O Sicoob, que há anos integra práticas de ESG em sua atuação, anunciou recentemente a jornalista especializada Rosana Jatobá como embaixadora da marca. A parceria visa fortalecer a visibilidade das iniciativas sustentáveis ​​da cooperativa, que têm impacto direto nas comunidades em que estão presentes.

A instituição também é signatária de diversos pactos globais voltados ao desenvolvimento sustentável, como o Pacto Global da ONU, e investe em iniciativas que estimulam a educação financeira, impactando milhões de brasileiros.