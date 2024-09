Sicoob é patrocinador oficial da Série B do Capixabão

O Sicoob, reconhecido por seu apoio ao esporte capixaba, é o patrocinador oficial da Série B do Campeonato Capixaba 2024. A competição, que começou no início de setembro, reúne dez clubes em busca do acesso à elite do futebol estadual e promete uma disputa acirrada ao longo das próximas rodadas.

A parceria do Sicoob com o Capixabão busca promover o desenvolvimento do esporte no Espírito Santo, aproximando ainda mais a cooperativa da comunidade local. Além disso, os associados do Sicoob têm um benefício exclusivo: 50% de desconto na compra de ingressos para as partidas, mediante apresentação do cartão no momento da compra.

O formato do campeonato segue um sistema de turno e returno dentro das próprias chaves. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para as semifinais, que serão disputadas em partidas de ida e volta. Os finalistas garantem, automaticamente, vaga na Série A do Capixabão do próximo ano.

3ª rodada com jogos decisivos

A Série B do Capixabão Sicoob segue a todo vapor, com a 3ª rodada já agendada para começar nesta quarta-feira (18). Duas partidas movimentam os primeiros confrontos desta etapa do campeonato: Capixaba SC e SC Brasil Capixaba se enfrentam às 15h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Mais tarde, às 19h, o Castelo recebe o GEL no estádio Emílio Nemer.

Outras duas partidas da 3ª rodada foram programadas para os dias 25 de setembro e 08 de outubro. No dia 25, São Mateus enfrentará o Pinheiros, no estádio João Soares de Moura Filho. Já no dia 08 de outubro, CTE Colatina e Linhares FC se encontrarão no estádio Justiniano Silva, completando a rodada.

Com Vilavelhense e SC Brasil Capixaba liderando seus respectivos grupos, os jogos da 3ª rodada prometem esquentar ainda mais a briga pela classificação. A programação completa e informações atualizadas sobre a competição podem ser acompanhadas na página oficial do Capixabão.