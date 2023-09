Sicoob entre as 10 principais instituições financeiras do Brasil

today5 de setembro de 2023 remove_red_eye251

Levantamento é realizado anualmente pelo jornal Valor Econômico em parceria com a Serasa Experian e a Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Pelo segundo ano consecutivo, o Sicoob – instituição financeira cooperativa que integra 338 cooperativas singulares, 14 centrais e o Centro Cooperativo Sicoob (CCS), atendendo a 7,5 milhões de cooperados e 1,5 milhão de não-cooperados –, conquistou um lugar de destaque em premiação de grande relevância no mercado financeiro. Desta vez, o Valor 1000 posicionou a entidade entre os Top10, na categoria ‘100 maiores bancos’ do país.

Esse levantamento é realizado anualmente pelo jornal Valor Econômico em parceria com a Serasa Experian e a Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o que reforça sua credibilidade.

O desempenho do Sicoob evidencia, na prática, o notável crescimento das cooperativas nos últimos anos. Hoje, são mais de 4,5 mil pontos de atendimento físico, complementados por investimentos robustos no digital. Essa abrangência nacional reflete o compromisso das cooperativas com um serviço de excelência, ampliando a participação da população brasileira no cooperativismo financeiro.

Com R$ 237,6 bilhões em ativos, número que demonstra um aumento significativo de 24,8% em relação ao ano anterior, o Sicoob encontra-se bem ranqueado. Além disso, a carteira de crédito superou R$ 140,5 bilhões, tendo apresentado o maior crescimento (22,4%), em comparação a 2021, entre as 10 maiores instituições financeiras brasileiras.

Esse crescimento, especialmente em relação à carteira de crédito – o mais expressivo entre os principais atores do mercado financeiro –, demonstra o compromisso inequívoco que as cooperativas do Sicoob têm em apoiar os cooperados, buscando manter um contato mais próximo, assegurando atendimento digno e condições justas.

com informações da Assessoria de Comunicação