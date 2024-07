Sicoob ES destina R$ 3,8 bilhões para o agronegócio

Plano Safra vai beneficiar mais de 20 mil cooperados com o crédito, que pode ser contratado em qualquer uma das 197 agências da cooperativa

Produtores que querem investir no agronegócio podem contar com a parceria do Sicoob. O sistema regional está disponibilizando R$ 3,8 bilhões por meio do Plano Safra 2024/2025, com previsão de beneficiar mais de 20 mil cooperados, aumento de 31% em relação ao ano-safra anterior.

Em todo o Brasil, o Sicoob projeta movimentar mais de R$ 53,4 bilhões, aumento de 10% em relação ao ano-safra anterior, quando foram concedidos R$ 48,4 bilhões em crédito para o agronegócio, dentro e fora da porteira.

No Brasil, o Plano Safra 2023/2024 teve um crescimento de 11,5% em relação ao 2022/2023 e, no Espírito Santo, o percentual foi de 29,6%. Nesse contexto, o Sicoob ES se destaca com um crescimento de 52,6%, o que representa 29,1% de todas as liberações de crédito rural no ano-safra.

Para Eduardo Ton, gerente de Crédito e Agronegócios do Sicoob ES, o crescimento do agronegócio no Espírito Santo pode ser atribuído à valorização das commodities, que incentiva o agricultor a investir em sua propriedade rural e estimula as instituições financeiras a apoiarem esse setor.

“O crescimento superior ao do mercado na carteira de crédito rural do Sicoob pode ser explicado pelas diretrizes e visão estratégica em relação aos produtores rurais. Como grande exemplo de relevância no mercado, na safra 2023/2024, fomos o maior repassador de Funcafé do Estado pelo décimo ano consecutivo”, destaca Ton.

No ano-safra 2023/2024, o Sicoob ES alocou mais de R$ 2,8 bilhões no agronegócio, divididos em 13,5 mil operações. Desse total, 10.868 são operações de crédito rural, somando R$ 2,2 bilhões, e 2.731, somando R$ 647 milhões, são operações de Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F), título de crédito utilizado no agronegócio, emitido por produtores rurais ou suas associações, que pode ser comercializado no mercado financeiro.

Segundo Ton, diferentemente das instituições financeiras tradicionais, o Sicoob conta com dois grandes diferenciais. O primeiro é a capacidade de fazer circular os recursos dos associados na própria região de atuação. O outro é a busca de recursos fora da região de atuação e a aplicação na comunidade em que o Sicoob está inserido.

Para a analista de Crédito e Agronegócios do Sicoob ES, Keila Alves Martins, o crédito rural na modalidade de investimento tem grande relevância, tendo em vista que em liberações representou mais de R$ 2 bilhões no Plano Safra 2023/2024 no Espírito Santo.

“Tivemos um aumento de 65% quando comparado com as liberações do ano-safra 22/23. Nessa carteira, considerando as 6.650 operações liberadas, o Sicoob ES teve um crescimento de 124%. Foram mais de R$ 780 milhões, o que representa 35,3% dos valores contratados por todas as instituições que operam crédito rural no Estado”, conta.

Segundo ela, para estas operações, a cooperativa conta com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e, inclusive, há três anos ocupa o posto de maior repassador do BNDES Agro no Espírito Santo, com mais de R$ 437 milhões em operações contratadas na safra 23/24.

Para acessar os recursos, o produtor rural precisa ser associado ao Sicoob ES, comprovar a posse da propriedade, seja por escritura, contrato de parceria, comodato ou assentamento; estar em dia com a situação tributária, por meio do Imposto Territorial Rural (ITR); e em regularidade com as obrigações ambientais, apresentando seu Cadastro Ambiental Rural (CAR), Licenças e Outorgas. De posse dos documentos, deve procurar a sua agência de relacionamento para a contratação.

O Sicoob

O Sicoob ES está celebrando 35 anos este ano e, em 2023, foi reconhecido como o Maior Grupo Empresarial do Estado, segundo o Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo. O sistema regional, sediado no Espírito Santo, conta com 197 pontos de atendimento, mais de 780 mil associados e atua também no Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos (SP), por meio de seis cooperativas singulares: Sul-Litorâneo, Sul, Coopermais, Sul-Serrano, Credirochas e Conexão.

O Sicoob ES integra um sistema nacional que conta com mais de 8 milhões de associados, estando presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. O sistema ocupa a liderança entre as instituições financeiras com o maior número de agências no Brasil, superando 4,6 mil pontos de atendimento e comemorando ser a única instituição financeira presente em mais de 400 municípios.