Sicoob ES investe R$ 4,4 milhões em projetos sociais

today18 de julho de 2024 remove_red_eye52

Investimento recorde em 201 projetos de 192 instituições vai impactar 82 municípios de quatro estados

O Sicoob ES, integrante do sistema nacional que conta com mais de 8 milhões de associados, alcançou um marco significativo nos resultados do 6º Edital de Projetos Sociais. Com um investimento total superior a R$ 4,4 milhões, a iniciativa vai beneficiar pelo menos 117.930 mil pessoas nos quatro Estados em que o sistema regional atua: Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.

Nesta edição, o edital recebeu um recorde de 525 inscrições e, após uma ampla avaliação, 201 projetos de 192 instituições foram aprovados e receberão suporte financeiro para colocar em prática as suas iniciativas, impactando moradores de 82 municípios. A lista com os projetos contemnplados está no endereço www.comunidadesicoob.com.br/resultado6edital.

“Para nós, é uma alegria ver o engajamento cada vez mais crescente das entidades filantrópicas com o nosso Edital Social. Nossa atuação reflete o alinhamento com o 7º princípio cooperativista, o interesse pela comunidade, e nós temos muito orgulho de apoiar propostas que promovam um impacto positivo e sustentável nas regiões onde atuamos. Sabemos que a partir destes investimentos, estamos contribuindo diretamente para a transformação de vidas, reforçando a nossa crença de que juntos podemos gerar um movimento coletivo em prol da sociedade por meio de projetos locais”, avalia a diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade do Sicoob ES, Sandra Kwak.

O valor investido neste edital representa um aumento de quase R$ 1 milhão em relação ao ano passado, subindo para R$ 4.412.779,52. Esses recursos serão alocados nos projetos voltados para a inclusão social, educação, saúde, cultura, esporte e meio ambiente, refletindo o compromisso do Sicoob com o desenvolvimento comunitário e o fortalecimento de áreas necessitadas.

“Acreditamos que juntos podemos construir um futuro melhor e mais justo para todos. Nosso compromisso vai além dos números. Cada projeto apoiado é uma oportunidade de fazer a diferença, de oferecer oportunidades e de gerar mudanças. Celebramos 35 anos de história, reafirmando nosso papel como agente de desenvolvimento econômico e social”, reforça Bento Venturim, presidente do Sicoob Central ES.