Sicoob ES marca presença no maior evento de cooperativismo financeiro do mundo, em Boston

today30 de julho de 2024 remove_red_eye65

O Sicoob ES marcou presença na Conferência Mundial das Cooperativas de Crédito (WCUC), realizada em Boston, EUA, entre os dias 21 e 25 de julho. O evento, promovido pelo Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (WOCCU), reuniu mais de três mil líderes do setor de 60 países e se destacou como uma plataforma essencial para o intercâmbio de informações e o estabelecimento de novas parcerias no âmbito do cooperativismo financeiro global.

O presidente do Conselho de Administração do Sicoob Central ES, Bento Venturim, esteve presente no evento, representando a instituição. Ele destacou a importância do encontro para o fortalecimento do cooperativismo financeiro no Brasil.

“Esta foi uma oportunidade para nos conectarmos com líderes de cooperativas de todo o mundo e explorar novas abordagens que podem ser adaptadas ao nosso contexto. O evento nos permitiu compartilhar cases de sucesso do Sicoob e, também, aprender com os desafios e inovações de outras cooperativas. Essa troca de experiências é fundamental para continuarmos a oferecer soluções financeiras que realmente atendam às necessidades de nossos cooperados e das comunidades em que atuamos”, contou.

O Sicoob levou uma delegação expressiva de mais de 150 representantes, composta por dirigentes das cooperativas singulares, centrais e do Centro Cooperativo Sicoob. Na ocasião, os executivos receberam a premiação de “Crescimento Digital” pelo case Sipag 2.0, uma solução digital de pagamento inovadora que impulsionou a inclusão financeira.

Além disso, a instituição foi a responsável por apresentar o painel “Estratégias eficazes de marketing e branding para cooperativas de crédito”, destacando as ações de marketing que o Sicoob tem desenvolvido para ampliar seu conhecimento de marca e os diferenciais do cooperativismo financeiro.