Sicoob ES participa do lançamento para negociações de contratos do Café Conilon na B3

today25 de setembro de 2024 remove_red_eye102

O objetivo é dar maiores opções de instrumentos financeiros para todos os participantes do mercado de café robusta e conilon

O Espírito Santo, segundo maior produtor de café do Brasil e líder na produção de café conilon, comemora mais uma conquista com a listagem do Café Conilon na B3, realizada na manhã de segunda-feira, dia 23, durante a cerimônia oficial de toque de campainha. O Sicoob ES, principal financiador da cafeicultura no Estado, participou do evento, ressaltando seu protagonismo no apoio ao agronegócio.

O Espírito Santo responde por 25% da produção nacional de café, fornecendo cerca de 16 milhões de sacas anuais, sendo a segunda maior origem global da variedade conilon, atrás apenas do Vietnã. O diretor-executivo do Sicoob Central ES, Nailson Dalla Bernadina, participou da cerimônia e destacou a importância deste momento para a cadeia produtiva capixaba.

“O Sicoob incentiva instrumentos para fortalecer o agronegócio, especialmente a cafeicultura. A nova operação na B3, de mercado futuro, é um reconhecimento à variedade canéfora e será importante para todos os participantes desse mercado”, avalia o executivo.

A possibilidade de negociação no mercado futuro oferece mais segurança e previsibilidade para os produtores, especialmente porque permite a entrega física em armazéns credenciados pela B3.

Além de Nailson, estiveram presentes na cerimônia o secretário da Agricultura do Governo do Estado do Espírito Santo, Enio Bergoli; o subsecretário de Desenvolvimento Rural do Estado, Michel Tesch Simon; o presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória, Fabrício Tristão; representantes da Cooabriel; e outras lideranças capixabas.

“As variedades de cafés canéfora estão sendo reconhecidas pela sua qualidade, quando cultivadas e processadas corretamente. Esta é a principal cultura da maioria das propriedades rurais no Estado e a listagem na B3 confirma o potencial da cafeicultura local de continuar sendo competitiva no cenário global”, afirma o presidente do Sicoob Central ES, Bento Venturim.